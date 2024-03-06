Джерело зазначило, що атака на одне з найбільших промислових підприємств РФ була спецоперацією розвідки.

Український безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області Росії.

Як повідомило джерело УНІАН в Головному управлінні розвідки, атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області - це спецоперація воїнів-розвідників.

"Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора", - повідомило джерело.

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Зазначимо, що гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева - одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.

Атака на комбінат під Курськом

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 березня дрони атакували кілька об'єктів у Росії. Після масованої атаки російські пабліки повідомили, що ще один дрон повторно атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області.

Інформацію підтвердив губернатор Роман Старовойт. За його словами, постраждалих немає. Комбінат зазнав першої атаки вранці. У результаті спалахнув резервуар з паливом.

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