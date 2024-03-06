Український безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області Росії.
Як повідомило джерело УНІАН в Головному управлінні розвідки, атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області - це спецоперація воїнів-розвідників.
"Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора", - повідомило джерело.
Зазначимо, що гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева - одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.
Атака на комбінат під Курськом
Як повідомляв УНІАН, вранці 6 березня дрони атакували кілька об'єктів у Росії. Після масованої атаки російські пабліки повідомили, що ще один дрон повторно атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області.
Інформацію підтвердив губернатор Роман Старовойт. За його словами, постраждалих немає. Комбінат зазнав першої атаки вранці. У результаті спалахнув резервуар з паливом.