Тривалість комендантської години у низці населених пунктів зміниться наступного тижня.

Наступного тижня у Херсоні та навколишніх населених пунктах у складі Херсонської громади буде скорочено комендантську годину.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, відповідний наказ про скорочення тривалості комендантської години на території громади вже підписано. "Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня", - зазначив він.

Крім того, за словами Мрочка, буде подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті - до 15 червня поточного року. Голова МВА уточнив, що час заборони продажу алкоголю залишається незмінним - з 15:00 до 10:00 щодня.

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Як повідомляв УНІАН, зараз комендантська година у Херсонській громаді триває з 20:00 до 6:00. Крім цього, з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня у Херсоні тривала затяжна комендантська година, місто закрили на в'їзд і виїзд.

За даними місцевої влади, за цей час правоохоронцям вдалося затримати коригувальників ворожої артилерії, а також виявити й вилучити зброю та боєприпаси. Загалом було відкрито дев'ять кримінальних проваджень.

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