За тиждень українські війська ліквідували майже 20 російських складів боєприпасів та сім командних пунктів.

Впродовж тижня українські військові кожні 70 хвилин знищували російські цілі високої пріоритетності.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за 7 днів було уражено 94 місця скупчення російських терористичних військ.

Крім того, протягом тижня українська армія ліквідувала 22 зенітно-ракетних комплекси ворога, 19 складів боєприпасів та 7 командних пунктів.

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"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", - наголосила Маляр.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 230 тис. своїх військових та понад 30 тис. одиниць різноманітної техніки та озброєння.

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Як раніше повідомляли в Міноборони, українські війська на сході здійснюють як наступальні, так і оборонні дії. Зокрема, ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, отримуючи гідну відсіч. Наразі на цим напрямках тривають важкі бої.

Так, протягом тижня від ворожих загарбників було звільнено ще на 9 квадратних кілометрів української території.

Водночас, на півдні українська армія продовжує успішно наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, за минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів.

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