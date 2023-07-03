Впродовж тижня українські військові кожні 70 хвилин знищували російські цілі високої пріоритетності.
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за 7 днів було уражено 94 місця скупчення російських терористичних військ.
Крім того, протягом тижня українська армія ліквідувала 22 зенітно-ракетних комплекси ворога, 19 складів боєприпасів та 7 командних пунктів.
"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", - наголосила Маляр.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 230 тис. своїх військових та понад 30 тис. одиниць різноманітної техніки та озброєння.
Важливі новини України про війну - зараз це варто знати
Як раніше повідомляли в Міноборони, українські війська на сході здійснюють як наступальні, так і оборонні дії. Зокрема, ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, отримуючи гідну відсіч. Наразі на цим напрямках тривають важкі бої.
Так, протягом тижня від ворожих загарбників було звільнено ще на 9 квадратних кілометрів української території.
Водночас, на півдні українська армія продовжує успішно наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, за минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів.