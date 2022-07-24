Росіяни із ЗРК С-300 регулярно обстрілюють Миколаїв.

Українські військові знищили в Херсонській області російську батарею зенітно-ракетної комплексу С-300.

Це сталося у відповідь на обстріл росіянами Миколаєва із цих систем, повідомляється у зведенні оперативного командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники взяли під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території. Як зазначили в ОК "Південь", це суттєво обмежує маневреність і логістику ворожих російських військ.

Окрім цього повідомляється, що росіяни під Херсоном маскують доставку боєприпасів під цивільні вантажі.

"До Херсонської області в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ", – повідомили в командуванні.

Також відомо про облаштування російськими окупантами нових складів боєприпасів у цивільних будівлях, зокрема в закладах культури та освіти.

Нагадаємо, раніше заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські окупанти намагаються відновити на окупованій території області стратегічно важливі для них мости, зруйновані ЗСУ.

Відновлення мостів є важливим для окупантів, оскільки ворог має намір відновити розірвані шляхи постачання. Йдеться про постачання боєприпасів і важкої військової техніки.

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