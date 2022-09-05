Аналітики припустили, що швидкість контрнаступу на цих напрямках, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що контрнаступ Збройних сил України помітно розвивається на півдні та сході.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Так, за даними аналітиків, українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

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"Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян логістики, знищити їхні командні пункти та контроль і послабити моральний дух", - вважають фахівці.

У зв'язку з цим вони додали, що українські сили продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях зв’язку, складах боєприпасів і ключових позиціях, щоб виснажити російські сили і стримати їх.

За прогнозами ISW, росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій, проводячи потужні артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.

Крім цього, ISW підтвердив факт звільнення одного населеного пункту у Херсонській області та одного в Донецькій області. У доповіді зазначається, що українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець.

Також повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.

Фахівці зазначили, що російські війська переміщують військові засоби в райони, розташовані вздовж основних наземних шляхів сполучення у тилових районах Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в ISW заявили, що найближчою метою українського контрнаступу залишаються удари по логістичних вузлах росіян на окупованих територіях.

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