Відомо, що зрадники шукають неблагонадійних вже навіть серед зрадників.

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи в Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військової адміністрації.

"В деяких громадах області фільтраційні заходи лише посилюються. Зрадники шукають неблагонадійних вже навіть серед зрадників. Невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Втім, нещодавно в місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, як зазначається, у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де підрозділи Збройних сил України просуваються майже щодня.

Крім цього зазначається, що окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька – забирають те, що залишилося.

"Мародерство відбувається під прикриттям представників так званих органів державної безпеки. У місті десятки тисяч квартир без господарів, які евакуювалися, чим і користуються окупанти", - зазначається у повідомленні.

Ситуація на Луганщині

5 листопада очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові кожного дня просуваються на 500 метрів вперед. Згодом стало відомо, що у Макіївці на Луганщині росіяни втратили 500 своїх солдатів.

6 листопада Гайдай розповів, що контрнаступ українських воїнів у Луганській області сповільнився. Наразі найактивніші бої між ЗСУ та російськими окупантами точаться навколо Сватового.

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