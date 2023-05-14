Іван Гонтар зазначив, що на складі знаходилася гуманітарна допомога.

Армія Російської Федерації в Тернополі знищила склад з гуманітарною допомогою благодійного фонду. В результаті попадання ракети згоріли тисячі тонн гуманітарки.

"В результаті ракетного удару 13 травня по Тернополю повністю зруйновано наш склад, де зберігалася гуманітарна допомога Благодійного фонду і служив хабом для міжцерковної діяльності нашого регіону. Тисячі тонн допомоги пройшли через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням... ВСЕ ЗГОРІЛО!" - повідомив керівник благодійного фонду "Світло реформації" Іван Гонтар у Facebook.

При цьому він зазначив, що в результаті атаки дивом не постраждали два водії Фонду, які ночували біля складу, в декількох метрах від місця прильоту.

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У коментарі виданню "Суспільне" Гонтар розповів, що на знищеному складі знаходилися речі, які передавали в лікарні, госпіталі та військовим. За його словами, склад займав площу понад тисячу квадратних метрів.

"Збиток зараз важко порахувати, тому що він заповнений завжди, тому кілька мільйонів на нашу думку. Але ми плануємо працювати далі і перемагати. Це нас ніколи не зупиняло і не зупинить. Будемо і далі служити народу України і Богу таким чином", - підсумував підприємець.

Ракетний удар РФ по Тернополю - що відомо

13 травня пізно ввечері росіяни вдарили по Тернополю ракетами. Під ранок окупанти знову вдарили, але вже по області. В результаті атаки пошкоджені комерційні склади, приватні будинки і торгові об'єкти. Крім того, двоє людей постраждали.

Відзначається, що на згорілих складах знаходилися товари місцевих підприємців, а також гуманітарна допомога.

У свою чергу у міноборони Росії цинічно заявили, що вони вдарили "по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ та місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн. Мета удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражені".

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