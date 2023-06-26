Рівнопіль був у суцільному оточенні мінних полів, зазначили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони України пробивали коридори крізь мінні поля для деокупації населеного пункту Рівнопіль Донецької області.

Унаслідок злагоджених дій і чіткого виконання плану, військові частини та їхні ударні підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

За його словами, звільнене село було в суцільному оточенні мінних полів і українським захисникам довелося пробивати коридори для деокупації. "Деокуповано село на межі Донецької та Запорізької областей і Великоновосілківської громади Донецької області. У Рівнополі не було жодного цивільного, оскільки населений пункт зруйнований майже вщент. Єдина проблема в тому, що з усіх боків він був оточений мінними полями, дуже складного характеру. Війська пробили коридори, і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Зараз тривають стабілізаційні заходи, і у мінерів дуже багато роботи", - зазначив Шершень.

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Речник Сил оборони Таврійського напрямку зауважив, що мінні поля є дуже серйозною проблемою, з якою стикаються Сили оборони, та розповів про засоби мінування, які використовує супротивник, намагаючись зашкодити просуванню українських Збройних сил.

"Так, це проблема. Замінований увесь передній край - це однозначно. Перед ворожими позиціями вони все, що могли, замінували. І вручну міни встановлювались, якщо була можливість, то вони її також використовували. Засоби для мінування, наприклад, причіпний мінний загороджувач або гусеничний мінний загороджувач... Дистанційно мінувалась територія, таке теж доволі часто практикується ворогом. Є така інженерна машина дистанційного мінування "Зємлєделіє", - сказав він.

Крім того, за його словами, російські окупанти мінують землі дистанційним способом, за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню, здійснюючи так зване касетне мінування.

"За допомогою "Ураганів" та "Смерчів" відбувається це касетне мінування. Випускають заряди касет, вони розвіюються хаотично... Це застосовується тоді, коли потрібно перекрити напрямки руху, а ми ж говоримо про наші контрнаступальні дії. Або, коли спрямовують на нас на відповідному напрямку, якусь пастку або засідку організовують. Відповідно тоді теж застосовується (ворогом - УНІАН) дистанційне мінування. Це також вони використовують, щоб швидко перекрити площі і щоб унеможливити евакуацію або переміщення нашої техніки, прикрити фланги. Дистанційне мінування - це є теж певною проблемою для нас, але ми знаємо як її вирішувати", - підкреслив Шершень.

Контрнаступ України - новини, які сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН сьогодні, 26 червня, заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що українські захисники звільнили від російських окупантів село Рівнопіль Донецької області, цей населений пункт був окупований росіянами у березні 2022 року.

Маляр підкреслила, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на півдні та сході країни. З моменту початку наступу на півдні звільнена площа складає 130 кв. км. На сході ЗСУ просунулися вперед на всіх напрямках на 1-2 км.

За два тижні контрнаступу українські захисники звільнили вісім населених пунктів.

Також сьогодні, 26 червня, в Об’єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили про успішні наступальні дії військ та ударних підрозділів угрупування "Таврія" на Мелітопольському напрямку та просування на півтора кілометра углиб позицій РФ.

Як повідомлялось раніше, 20 червня Ганна Маляр зазначала, що на півдні російські окупанти суцільно заміновують поля, чим створюють перешкоди не тільки для ЗСУ, але й наражають на небезпеку цивільних мешканців.

22 червня керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що на Херсонщині російські окупанти підриваються на своїх же мінах, повертаючись на позиції, які покинули через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Вона зазначала, що ворог не жаліє навіть своїх.

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