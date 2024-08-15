Він заявляє, що росіянам не потрібна війна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав закінчити війну в Україні, назвавши незаконне вторгнення Росії "бійкою".

В інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия" політик почав запевняти, що війна нібито вигідна Заходу, який чомусь хоче, щоб українці та росіяни "знищили один одного".

"Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому котлі всі подохнуть", - цитує його Белта. Відео дня

За словами Лукашенка, Білорусь не має наміру застосовувати ядерну зброю, доки її державний кордон не буде перетнутий. "У Білорусі не буде жодних червоних ліній у разі порушення кордону, відповідь буде миттєвою", - додав він.

Звинувачення Білорусі

10 серпня Лукашенко заявив, що Збройні сили України нібито порушили повітряний простір країни. За його словами, військові збили в небі українські дрони.

Нагадаємо, моніторингові канали неодноразово фіксували в небі Білорусі російські дрони типу "Shahed", які залітали туди під час масованих атак на Україну.

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