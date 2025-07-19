На війні загинув 'Камікадзе': що відомо про директора авіаклубу 'Одеса' Костянтина Оборіна

Під час АТО військовий самотужки вивіз з полону майже три десятки українських військових.

Під час виконання бойового завдання загинув полковник ЗСУ, відомий авіатор, волонтер, директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін (Камікадзе). Про загибель Оборіна повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Дуже сумна новина… Під час виконання бойового завдання загинув Костянтин Оборін - ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, директор авіаклубу "Одеса", волонтер, наставник, людина великої душі та відваги", - наголосив Труханов.

За його словами, після служби в Афганістані Оборін присвятив себе служінню та підтримці інших. Він став символом реабілітації та надії для ветеранів, розвиваючи парашутний спорт. Його життєвою філософією була фраза: "Повітря лікує".

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Труханов розповів, що у 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із російського полону 29 українських військових. А після повномасштабного російського вторгнення Оборін, маючи 63 роки, продовжував виконувати бойові завдання та загинув, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні.

Загибель Оборіна також прокоментувала його дочка Поліна. Вона уточнила, що Костянтин Оборін загинув напередодні.

"На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна, живої легенди… більше нема. Це трапилось вчора, на завдані. І так, на жаль, наш супер герой не безсмертний, як би мені не хотілось…", - написала вона у Facebook.

Люди, які знали військового, дуже бурхливо відреагували на повідомлення про його загибель. Пост Поліни зібрав багато коментарів зі співчуттям та сумом через загибель Оборіна. Один з війскових написав:

"Костя - Камікадзе - легенда. Це титановий стержень через все тіло, та стальні яйця. Це мʼякий та добрий чоловік, але жорсткий та справедливий".

Що відомо про Костянтина Оборіна.

Костянтин Оборін - ветеран війни в Афганістані, у жовтні 1987 року брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, був звільнений із лав ЗС України у 1995 році, у званні підполковник запасу, маючи статус "інвалід війни II групи". Загинув у званні "полковник".

Один із засновників, директор аероклубу "Одеса". У складі Першої полярної парашутної експедиції України у 2000 році десантувався на вершину планети та встановив прапор України та Одеси на Північному Полюсі.

Майстер парашутного спорту, п'ятиразовий рекордсмен України, здійснив понад 3000 стрибків з парашутом, президент Федерації парашутного спорту на Одещині.

Батько шістьох дітей.

Він родич та тезка відомого льотчика, старшого лейтенанта Костянтина Оборіна, який під час Другої світової війни, 25 червня 1941 року, здійснив нічний повітряний таран гітлерівського бомбардувальника.

Втрати на війні

Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Раніше, відбиваючи повітряний напад ворога, на винищувачі F-16 розбився льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Пілот, 1993 року народження, встиг збити 7 повітряних цілей.

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