'Потрібна земля – воюйте за неї': Келлог розповів, як Трамп 'обламав' Путіна

Келлог заявив, що Путін очікував від Трампа тиску на Зеленського щодо передачі Росії решти Донецької області, але він відмовився від такого сценарію.

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін розраховував на тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського щодо передачі Росії решти Донецької області. Однак американський президент, за словами Келлога, зайняв іншу позицію. Про це Келлог розповів в інтерв’ю українській журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, Трамп доклав значних дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни, але не став вимагати від України добровільно відмовитися від територій.

"Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, щоб віддати йому залишки Донеччини", – сказав Келлог.

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Водночас, за його словами, Трамп дав зрозуміти російському лідеру: якщо Москва хоче отримати ці території, їй доведеться продовжувати воювати.

"Якщо вам потрібна ця земля – воюйте за неї", – так Келлог передав позицію американського президента.

Келлог про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, оцінюючи поточну ситуацію на фронті, генерал Кіт Келлог відзначив високу ефективність дій Києва і прямо заявив, що в цьому протистоянні його ставка – на українську перемогу.

"Уперше з 2023 року ви бачите, що українці справді починають розвивати перевагу над росіянами", – констатував генерал Келлог. "Сьогодні я б поставив гроші на українців, і набагато менше – на росіян", - заявив він.

Цей фактор, на думку Келлога, має безпосередньо вплинути на ставлення Білого дому до війни. Генерал нагадав про ключову рису характеру чинного президента США: "Президент Трамп любить переможців".

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