На Одещині помітили птаха, однойменну назву якого носить дрон-перехоплювач (відео)

Кібчик – один із найменших і найвитонченіших соколів, який трапляється в Україні.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області зафіксували кібчика, який полював на ящірок.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео. За його словами, на кадрах зафіксований дрібний сокіл – кібчик, який живе влітку колоніями у нацпарку "Тузлівські лимани".

Зараз, за словами науковця, птахи збираються з великої площі і ночують в національному парку великими зграями. Вони готуються до міграції в Африку.

"На відео - самець, якій полює на ящірок", - пояснив дослідник.

Що відомо про кібчика

Кібчик червононогий (Falco vespertinus) – вид птахів родини соколові ряду соколоподібні. В Україні – гніздовий, перелітний птах. Гніздиться у лісостепах Євразії від Східної Європи та Балкан на заході до басейну Вілюя тощо. В Україні гніздиться на всій території, крім гір, мігрує скрізь.

Кібчик є трансекваторіальним мігрантом, зимує переважно на півдні Африки, а також в Південній Азії. На відміну від інших соколів мігрує зграями. Передміграційні скупчення кібчика можуть нараховувати до 20 тис. особин.

Цікаво, що Сили оборони нещодавно отримали однойменний модульний дрон-перехоплювач – "Кібчик", призначений для знищення безпілотників, зокрема, типу "Shahed". Дрон-перехоплювач здатен розганятися до 420 км/год при крейсерській швидкості 250 км/год. Тактичний радіус застосування становить до 20 км, тривалість польоту – до 10 хвилин, а максимальна висота польоту – 6800 метрів. За даними розробника, на фінальній ділянці польоту головка самонаведення захоплює ціль, після чого система автоматично ініціює підрив за допомогою лазерного датчика наближення. Це дозволяє уражати повітряні цілі без прямого зіткнення.

Одночасне полювання пів сотні кібців на Одещині

Раніше на Одещині дослідник зафіксував, як у небі полюють одночасно близько пів сотні кібців. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що кібець – один із найменших і найвитонченіших соколів, який зустрічається в Україні. За його словами, птахи полюють на світанку та ввечері, іноді й до настання темряви.

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