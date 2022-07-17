Тренування проходять на полігонах збройних сил ФРН.

В Німеччині почали навчати українських військових використанню самохідних зенітних установок Gepard, які мають бути передані на озброєння ЗСУ. Тренування проходять на полігонах збройних сил ФРН.

Відповідною інформацією поділилося видання RND.

На поточний момент в навчаннях беруть участь не менше ста військовослужбовців ЗС України. Використання Gepard відпрацьовується на полігонах на землі Шлезвіг-Гольштейн. Українські воїни повинні ознайомитися з зенітними установками і пройти артилерійську підготовку. При цьому Бундесвер офіційно не розвідав про навчання солдатів ЗСУ.

За словами члена Бундестагу Східного Гольштейна і експерта з питань оборони Інго Гадехенса, Шлезвіг-Гольштейн відмінно підходить для таких занять.

"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там, в районі Балтійського моря, зручно тренуватися на стрільбищах", — повідомив Гадехенс.

Нагадаємо, Німеччина обіцяла передати перші 15 одиниць Gepard і майже 60 тисяч боєприпасів для них до середини липня. До цього ж часу планувалося навчити екіпажі зенітних установок.

За даними ЗМІ, решту 15 СЗУ відправлять на озброєння українських захисників до кінця серпня.

На початку липня надійшла інформація, що Німеччина знайшла спосіб поставити в Україну додаткові боєприпаси для Gepard. Вона веде переговори з постачальником в Норвегії, який може виготовляти спеціальні 35-мм снаряди.

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