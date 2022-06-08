Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обійшлося без обстрілів.

Кожні п'ять хвилин в Україні знищують мінімум одного окупанта.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Загалом, за його словами, ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обійшлося без обстрілів.

Він повідомив, що на Південному напрямку українські збройні сили завдали чотири удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях.

"Знищено кілька одиниць бойової техніки, знищено склади з боєприпасами, знищено певну кількість особового складу. Втрати ворога ще уточнюються", - розказав Братчук.

Нагадаємо, російські війська вранці 4 червня 2022 року завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали дві особи.

Вас також можуть зацікавити новини: