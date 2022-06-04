Російські війська вранці 4 червня 2022 року завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали дві особи.
Про це повідомляє Facebook оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації. Вони влучили на територію сільськогосподарського підприємства і в складські приміщення.
"Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одесі та Одеської області.
Ймовірність завдавання ракетних ударів по регіону залишається дуже високою. Ворог може здійснювати такі атаки, як з Чорного моря, де знаходиться його фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", а також з літаків стратегічної авіації, які відправляються в бік України з території РФ.