Повідомляється, що ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації.

Російські війська вранці 4 червня 2022 року завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали дві особи.

Про це повідомляє Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації. Вони влучили на територію сільськогосподарського підприємства і в складські приміщення.

"Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одесі та Одеської області.

Ймовірність завдавання ракетних ударів по регіону залишається дуже високою. Ворог може здійснювати такі атаки, як з Чорного моря, де знаходиться його фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", а також з літаків стратегічної авіації, які відправляються в бік України з території РФ.

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