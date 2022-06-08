Про цей випадок згадав один з учасників бойових зіткнень під час інтерв'ю.

Російські окупанти настільки боялися втратити награбоване майно мирних українців, що навіть помирали, обіймаючи "трофеї".

Про це під час інтерв'ю повідомив один з воїнів ССО, згадуючи про події лютого-березня в Київській області.

За словами воїна, криваве протистояння розгорнулося у селищі Мощун. Ситуація змінювалася стрімко, тому й рішення необхідно було приймати швидко.

Група ССО вступила в бій з групою окупантів. Їх вдалося ліквідувати, але бій був важким. Як згадує воїн, росіяни щедро посипали їх автоматними та кулеметними чергами.

Бійці корегували вогонь артилерії, завдяки чому вдалося кілька разів зруйнувати понтонну переправу загарбників. Однак воїну найбільше запам'ятався один з моментів.

"Знайшли російського солдата, який лежав, обіймаючи бойлер", - зазначив боєць.

Мародерство окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ її солдати неодноразово звинувачувалися в мародерстві на захоплених землях. Так, ще на початку квітня українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

Разом з тим про свої злочини вони самі часто говорять в розмовах телефоном з рідними. В одному з радіоперехоплень СБУ мати захоплюється своїм сином-грабіжником і переживає, чи не відберуть у нього вкрадене майно українців.

Також є маса свідчень щодо масового грабежу в Україні продовольства. Ба більше, цей "бізнес" курують росіяни вищого рівня, стверджують у Міністерстві аграрної політики.

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