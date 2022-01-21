Естонія, Латвія та Литва зміцнять обороноздатність України шляхом надання додаткової оборонної допомоги.

Естонія, Литва і Латвія нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії у Twitter.

"Естонія, Латвія та Литва зміцнять обороноздатність України шляхом надання додаткової оборонної допомоги. Естонія надає протиброньові ракети Javelin, Латвія та Литва - зенітні ракети Stinger. Ми - союзники. Залишайтеся з Україною!" - йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Естонії Калле Лаанет, важливо підтримувати Україну всіма можливими способами у її протистоянні агресору.

"Давайте подивимося правді в очі – війна в Україні триває, і важливо підтримувати Україну всіма можливими способами, щоб вона могла протистояти агресору", – цитує міністра оборонне відомство Естонії.

Читайте такожВ МЗС Канади висловились щодо надання Україні озброєння на тлі можливого вторгнення РФ

Як повідомляв УНІАН, однією з країн, які відмовляються надавати Україні зброю є Німеччина. Так, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.