У Латвії розкритикували стриманість низки країн Євросоюзу у питанні надання військової допомоги Україні.

Латвія готова надати Україні нові зразки озброєння на тлі наростаючої загрози з боку Росії.

Про це 19 січня на прес-конференції повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає Deutsche Welle.

Які саме одиниці озброєння Рига готова надати Україні буде повідомлено тільки після його отримання Києвом.

Також міністр заявив, що питання відправки військовослужбовців Латвії не розглядалось.

Водночас Пабрікс засудив стриманість низки країн Європейського Союзу у питаннях, що стосуються надання військової допомоги Україні.

"Дуже шкодую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - наголосив міністр оборони.

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Як повідомляв УНІАН, однією з країн, які відмовляються надавати Україні зброю є Німеччина. Так, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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