На записі з висоти можна побачити, як танк ефектно підривається і йому зриває башту.

Бойова група К2, що належить до 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, оприлюднила чергове відео знищення військової техніки ворога на околицях міста Мар’їнка, що на Донеччині.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Бойової групи.

На записі з висоти можна побачити, як танк ефектно підривається і йому зриває башту.

"Їхали "туристи" полем, поглядаючи на українські поля, де, тим часом, займалися "посівом зернових" браві хлопці з групи К2 зі ще одним славетним підрозділом. І вийшло так, що зустрілася та "туристична" машина з нашими сівалками. Та й зламалася назавжди", – написали українські військові.

Що відомо про втрати ворога на війні

За 107 днів повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" майже 32 тисячі російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано дві сотні окупантів. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Раніше УНІАН повідомляв, що армія РФ вже втратила понад 40% від загальної кількості стройових танків, які були в неї перед вторгненням.

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