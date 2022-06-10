Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 червня орієнтовно склали:

📌 особового складу - близько 31900 (+200 за добу) осіб ліквідовано,

📌 танків ‒ 1409 (+11) одиниць,

📌 бойових броньованих машин - 3450 (+12),

📌 артилерійських систем - 712 (+1),

📌 РСЗВ - 222 (+9),

📌 засоби ППО - 97 (+1),

📌 літаків - 212 (+0),

📌 вертольотів - 178 (+0),

📌 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),

📌 крилаті ракети - 125 (+0),

📌 Кораблі/катери - 13 (+0),

📌 автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17),

📌 спеціальна техніка - 54 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифицировать" країна.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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