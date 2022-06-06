Не любить українська земля непрошених "туристів", зауважили захисники.

Бойова група К2, що належить до 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, влаштувала вибуховий сюрприз незваним "туристам", які в пішому порядку блукали вулицями Мар'їнки Донецької області.

Відео опублікували на ютуб-каналі бригади.

Йшли натовпом "туристи" озираючись навколо, але не побачили вони сюрпризу на дорозі, який встановили хлопці з розвідувальної групи К2. Сюрприз спрацював і "туристам" він не сподобався – описали свою роботу українські захисники.

Та зауважили, що не любить українська земля непрошених "туристів".

Що відомо про втрати ворога на війні

За 103 дні повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" близько 31 тис. 250 російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано сотню окупантів. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку, де рашисти без успіху намагаються поліпшити своє тактичне положення.

Раніше УНІАН вже писав, що Велика Британія подарує Україні далекобійну артилерію, яка здатна уражати цілі на відстані 80 км. Прем'єр Борис Джонсон наголосив, що вони не можуть залишатися осторонь, коли Росія продовжує знищувати мирні міста.

Вас також можуть зацікавити новини: