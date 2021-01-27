Бойовики не подають списки на обмін, прикриваючись різними приводами.

Представники Росії та угруповань «ДНР / ЛНР " з вересня не передають свої списки на взаємний обмін утримуваними особами, процес обміну заблокований.

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Як повідомляють "Новини Донбасу", про це в коментарі журналістам заявив глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

"Україна на кожному засіданні просила ОРДЛО - дайте списки. Вони під різними приводами блокували", - розповідає він.

"Зрештою перевели це в гру, яка виглядає дуже похмуро, тому що починають торгувати живими людьми», — підкреслив Кравчук, говорячи про наміри бойовиків віддати деяких громадян України нардепу від ОПЗЖ, куму президента РФ Віктору Медведчуку, тобто в обхід налагодженої процедури обміну.

Останній обмін утримуваними особами між офіційним Києвом і сепаратистами «ДНР/ЛНР» відбувся 16 квітня 2020 року. На підконтрольну владі територію повернулися 20 осіб. Бойовики отримали в обмін 14 осіб, ще четверо відмовилися їхати в ОРДЛО.

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Автор: Дмитро Захаров