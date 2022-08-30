ЗСУ досить успішно продовжують бити по шляхах постачання угруповання російської армії.

Кремль робить зневажливі заяви про просування ЗСУ в Херсонській області, намагаючись зберегти видимість великих військових успіхів Росії в Україні.

Про це йдеться в звітіт Інституту вивчення війни.

Експерти відзначають, що Київ зберігає мовчання про дії військових і їхній напрямок руху. Тоді як західні ЗМІ вже заявили про низку деокупованих населених пунктів.

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Не приховують контрнаступу і рашистські блогери, які заявили, що ЗСУ нібито просунулися вглиб області на 6 км.

На цьому тлі Кремль намагається робити зневажливі заяви, перекриваючи успіхи ЗСУ своїми нібито військовими завоюваннями.

Водночас ЗСУ досить успішно продовжують бити по шляхах постачання угруповання російської армії. На думку аналітиків, які оцінили супутникові знімки, наразі основні шляхи перекидання боєприпасів і техніки не експлуатуються.

Ворог намагається перекидати постачання для відбиття контрнаступу ЗСУ через понтонну переправу на північ у бік Херсона. Але такий спосіб поповнення втрат Росією неефективний і вразливий для українських ударів.

Цитуючи радника мера Маріуполя Андрющенка, аналітики пишуть, що в найближчі дні зусилля РФ з логістики, що залежать від маріупольського залізничного транзиту, найімовірніше, ослабнуть через відсутність електрики, пошкодження станційних кранів і повені, що перешкоджає роботі залізниці в Маріуполі.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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