Кремль, ймовірно, розглядає свої зусилля в Молдові як частину ширшого екзистенційного геополітичного конфлікту Росії із Заходом.

Кремль намагається використати проросійських чиновників у Молдові для дестабілізації тамтешньої демократії та суспільства.

Про це повідомили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Цими діями РФ хоче перешкодити вступу Молдови до Євросоюзу, а, можливо, виправдати майбутні гібридні або звичайні операції проти Молдови.

Губернатор проросійського молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул сказала, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд. Цей наратив став останнім із серії спроб Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів. Зокрема, як наводиться у огляді Інституту, вчора Гуцул заявила на російському телебаченні, що якщо Гагаузія почне відділення від Молдови, реакція буде не тільки з боку молдовського уряду в Кишиневі, але й з Бухареста, який, за заявами Гуцул, "контролює" молдовську владу, маючи на увазі, що Молдова не є суверенною державою.

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Гуцул стверджувала, що молдовська влада може відповісти на відокремлення Гагаузії "гучними, загрозливими заявами" або ввести війська в Гагаузію.

Аналітики також нагадали, що ще раніше Гуцул заявила, що Гагаузія "негайно" розпочне процес виходу зі складу Молдови, якщо Молдова об'єднається з Румунією.

В ISW вважають, що це інтерв'ю Гуцул розраховане насамперед на створення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови перед російськомовним та проросійським населенням Гагаузії, Придністров'я, інших проросійських регіонів Європи та Центральної Азії, а також в самій РФ.

Аналітики вважають, що Кремль розглядає зусилля в Молдові як частину ширшого геополітичного конфлікту РФ з Заходом. У російському МЗС навіть заявили, що західні країни якимось чином керують політикою вірменського уряду, і заявили, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО.

"Кремль продовжить стверджувати, що різні держави-мішені не є повністю суверенними, щоб встановлювати інформаційні умови для російських гібридних або звичайних операцій проти них", - констатували аналітики.

Придністров’я попросило захисту у Росії

Наприкінці лютого чиновники Придністров’я провели "з’їзд депутатів", під час якого звернулися до РФ з проханням про захист від Молдови. Там звинуватили Кишинів у у геноциді та економічній блокаді.

Офіційна влада Молдови спочатку не сприйняла такі дії серйозно. Однак Пізніше Кишинів заявив, що Молдова залишається мішенню для РФ і тому очікує нових спроб Москви дестабілізувати ситуацію.

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