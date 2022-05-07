Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що США скоординували ЗСУ на "Москву". Пентагону довелося це пояснювати.

Президент США Джо Байден розкритикував військових за злив інформації, в тому числі з приводу обміну розвідданими з Україною.

Про це NBC повідомили представники Білого дому.

За словами одного чиновника, в телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном Байден сказав, що це "відволікає від нашої мети".

Інший чиновник сказав, що Байден передав, що витоки повинні припинитися.

Байден говорив з офіційними особами на тлі стурбованості його адміністрації новинами, зокрема про те, що Пентагон дав ЗСУ точні координати крейсера "Москва".

Деякі представники адміністрації занепокоєні тим, що публічні викриття можуть призвести до ескалації конфлікту, спровокувавши президента Росії Володимира Путіна, і можуть знизити ефективність обміну розвідданими США з Україною.

Що передувало

Раніше в ряді американських ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерела у військових колах про те, що Америка скоординувала Україну на крейсер "Москва".

Пізніше прес-секретар міністерства оборони Джон Кірбі виступив з уточненням: Вашингтон не знав, що корабель росіян потоплять. Це було самостійне рішення українців, зазначив Кірбі.

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