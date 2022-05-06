Кірбі уточнив, що США "не передавали Україні конкретну інформацію про націлювання "Москви".

Пентагон заперечує, що США передавали Україні "конкретну інформацію про цілі" для потоплення російського ракетного крейсера "Москва".

Про це заявив представник міністерства Джон Кірбі, цитує CNN.

Раніше CNN з посиланням на джерела в оборонному відомстві США писав, що американська розвідка допомогла Україні потопити крейсер.

"Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зв’язалися зі своїми американськими контактами, аби підтвердити, що це насправді крейсер "Москва". З американського боку відповіли, що це саме той корабель, і надали розвіддані про його місцезнаходження", - йшлося у матеріалі.

Тепер же Кірбі уточнив, що США "не передавали Україні конкретну інформацію про націлювання "Москви".

"Ми не брали участі ні у рішенні українців завдати удару по кораблю, ні в проведеній ними операції. Ми не знали заздалегідь про наміри України завдати удару по кораблю", - додав Кірбі.

Україна заявила, що в середині квітня по кораблю були завдані удари двома протикорабельними ракетами"Нептун". Росія заявила, що пошкодження корабля сталося в результаті детонації боєприпасів.

"Українці мають свої власні розвідувальні можливості для відстеження і націлювання на російські військово-морські кораблі, як вони це зробили в цьому випадку", — сказав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, крейсер " Москва "був уражений 13 квітня двома протикорабельними ракетами типу "Нептун" українського виробництва.

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