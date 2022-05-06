Пентагон заперечує, що США передавали Україні "конкретну інформацію про цілі" для потоплення російського ракетного крейсера "Москва".
Про це заявив представник міністерства Джон Кірбі, цитує CNN.
Раніше CNN з посиланням на джерела в оборонному відомстві США писав, що американська розвідка допомогла Україні потопити крейсер.
"Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зв’язалися зі своїми американськими контактами, аби підтвердити, що це насправді крейсер "Москва". З американського боку відповіли, що це саме той корабель, і надали розвіддані про його місцезнаходження", - йшлося у матеріалі.
Тепер же Кірбі уточнив, що США "не передавали Україні конкретну інформацію про націлювання "Москви".
"Ми не брали участі ні у рішенні українців завдати удару по кораблю, ні в проведеній ними операції. Ми не знали заздалегідь про наміри України завдати удару по кораблю", - додав Кірбі.
Україна заявила, що в середині квітня по кораблю були завдані удари двома протикорабельними ракетами"Нептун". Росія заявила, що пошкодження корабля сталося в результаті детонації боєприпасів.
"Українці мають свої власні розвідувальні можливості для відстеження і націлювання на російські військово-морські кораблі, як вони це зробили в цьому випадку", — сказав Кірбі.
Як повідомляв УНІАН, крейсер " Москва "був уражений 13 квітня двома протикорабельними ракетами типу "Нептун" українського виробництва.