Російська "пташка" впала поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили ударний вертоліт ворога Мі-24.

Як повідомляє прес-служба бригади, "Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, але його "приземлили" влучним пострілом з ПЗРК "Ігла".

Ворожий вертоліт зупинив стрілець-зенітник ракетно-артилерійського дивізіону бригади.

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"Після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки. Слава воїнам-зенітникам Королівської бригади! А загарбникам - "бажаємо" здоров'я та мирної землі над головами!", - зазначили у бригаді.

Втрати РФ - актуальні дані

Вранці у Генштабі Збройних сил України оприлюднили нові втрати російських окупантів у війні з Україною та підтвердили збиття ворожого літака. Знищено 203 880 окупантів.

Крім того, знищено 309 літаків та 294 гелікоптери. Також приземлили 2830 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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