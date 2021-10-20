Раніше російські окупаційні сили заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у приміщенні передової патрульної бази у Горлівці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що не розраховує на конкретне покарання Росії від Організації з безпеки і співробітництва в Європі за провокації проти спостерігачів Спеціальної моніторингової місії на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

"ОБСЄ - це консенсусна організація. Ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії в організації неможливо. Другий момент - у секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються такої дуже збалансованої у цьому плані позиції, там і Росія має певний вплив. Тому на якесь конкретне покарання Росії з боку ОБСЄ я не розраховую", - заявив Кулеба.

Водночас, за його словами, самі факти порушень і дій Росії з руйнування Мінських домовленостей "дають можливості і простір для широкої роботи, щоб Росія понесла відповідальність за свої дії поза межами ОБСЄ".

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Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні сили заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у приміщенні передової патрульної бази у Горлівці, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звинуватила бойовиків у захопленні заручників. Українська сторона на переговорах в ТКГ вважає, що РФ свідомо почала політику витіснення ОБСЄ з Донбасу.

У звіті СММ ОБСЄ від 17 жовтня сказано, що на окупованій частині Донбасу "члени збройних формувань не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці".

Також СММ ОБСЄ призупинила свою спостережну діяльність після протестів біля її головного офісу у Донецьку. Близько 200 проросійських протестувальників біля офісу ОБСЄ вимагали звільнити їхнього військового, який був затриманий українськими Збройними силами минулого тижня.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що блокування роботи і тиск на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ - це зусилля Російської Федерації з руйнування Мінських домовленостей, покликаних мирно урегулювати ситуацію на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко