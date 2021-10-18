Дії РФ, спрямовані проти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, неприпустимі, підкреслили в українському МЗС.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що блокування роботи і тиск на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ – це зусилля Російської Федерації з руйнування Мінських домовленостей, спрямованих на мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив прес-секретар українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі кореспонденту УНІАН.

"Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту", – заявив він.

Дипломат нагадав, що у вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк", аби унеможливити спостереження і приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України.

"Рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ всією територією України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту. Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", – підкреслив Ніколенко.

Читайте такожРосія намагається витіснити місію ОБСЄ з окупованого Донбасу – АрестовичВін додав, що Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляє Reuters, СММ ОБСЄ призупинила свою спостережну діяльність після протестів біля її головного офісу у Донецьку.

Зокрема, близько 200 проросійських протестувальників біля офісу ОБСЄ вимагали звільнити їхнього військового, який був затриманий українськими Збройними силами минулого тижня.

"Через стурбованість щодо нашої безпеки і у зв'язку з нашими правилами безпеки і міркуваннями, ми призупинили наші операції", – заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні сили заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у приміщенні передової патрульної бази в захопленій бойовиками Горлівці. Українська делегація у Тристоронній контактній групі звинуватила бойовиків у захопленні заручників.

Автор: Віталій Саєнко