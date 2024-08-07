Адміністрація атомної електростанції не може відповісти співробітникам, де їм ховатися в разі ракетної небезпеки.

Водночас серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки, а у керівництва станції немає плану на випадок удару. Про це "Важливим історіям" на умовах анонімності розповів один із працівників АЕС.

""Панцирі" переїхали ближче до станції. Весь час відстрілюються. Охорона станції - зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди", - розповів він.

Сигнали ракетної небезпеки навколо АЕС майже не припиняються, при цьому інструкцій на випадок атаки на станцію співробітникам не дали. Евакуація також не планується.

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"У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм запитання: притулків немає, куди діватися? Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, що вони не розглядають взагалі такого питання [можливої атаки]. Кажуть, що ми захищені, нас захищають наші війська. Атаки безпілотників - нереально, ми працюємо практично в бункері, у нас метрові стіни, і за два два роки війни жодна ракета не вдарила сюди", - повідомив співробітник АЕС.

Він додав, що з АЕС почалися звільнення, але не через атаки.

"Два блоки вже зупинили - один 2021 року, а інший цього, хоча паливо ще є, - гроші в концерну, мабуть, скінчилися, починають економити на людях. Із серпня скоротили оклад на 20%, і розмови ходять, що це не межа. У них Запорізька АЕС є, куди гроші ллються відрами, хоча вона нічого не виробляє", - сказав співробітник Курської станції.

Бої в Курській області - деталі

Українські війська після прориву кордону РФ у Курській області зайшли вглиб країни на 15 км, повідомляють Z-військові. За їхніми припущеннями, ЗСУ можуть підійти до Курської атомної електростанції, щоб тримати російське командування в напрузі. Зараз українські бійці перебувають приблизно за 76 км від АЕС. Вночі місто Курчатов, де розташована станція, атакували БПЛА.

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