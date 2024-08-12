За словами Ліндсі Грема, такі дії України є сміливими та чудовими.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що через 2,5 роки повномасштабної війни Київ продовжує стояти на своїх позиціях, ба більше, ЗСУ зайшли на територію РФ. Відповідне відео зустрічі опубліковане на Facebook-сторінці українського лідера.

"Ми пишаємося вашим керівництвом і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Казали, що Київ впаде за три дні, бачте, як обернулося, всі вони помилялися. Через стільки місяців, ваші люди продовжують страждати, але є стійкість і ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили, але зробили", - наголосив американський політик.

За його словами, тепер росіяни вже платять ціну за своє вторгнення в Україну. Він наголосив, що це "правильно".

"Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу, матимемо нового президента на наступний рік (йдеться про президентські вибори у США - УНІАН), і, звісно, ми чудово розуміємо, що процвітання України в інтересах США і Конгресу", - підкреслив Грем.

Ситуація у Курській області - останні новини

Як писав УНІАН, один із військових, який бере участь в Курській операції, розповів журналістам, що ЗСУ просунулися вглиб російської області на відстань до 30 км від кордону.

"Ми забезпечували прорив кордону: подолали мінні загородження, протитанковий рів та зуби дракона. Пройшла бронетехніка, яка забезпечила захоплення кількох опорних пунктів противника. У перший день просунулись на сім кілометрів. У цілому, противник чинив опір, але коли зрозумів, що тиск з нашого боку не припиняється, був змушений відступити", - зазначив він.

Своєю чергою військовий експерт, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, що наразі операція ЗСУ в Курській області РФ рухається за тим планом, як це було задумано.

"Дуже мало хто знав про неї (операцію - УНІАН), і зокрема з високого командування. Не буду приховувати, у нас багато звідки "тече", і ця інформація була проведена максимально безпечно. Відповідно, операція стала максимально несподіваною для нашого противника. Тільки в цьому був успіх. І досі не знають усього задуму. І ніхто не може давати жодних оцінок, не може аналізувати ситуацію", - наголосив він.

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