За їхніми даними, російські сили зазнали значних втрат.

Українським військовослужбовцям вдалося відбити п'ять російських штурмів на селище Новоіванівка в Суджанському районі Курської області.

Про дуже важкий день на цьому напрямку розповідає український аналітичний проект DeepState. За їхніми даними, окупанти застосували 29 одиниць військової техніки, намагаючись заскочити в селище та околиці: по сім одиниць у перших трьох "накатах" та по чотири у двох наступних.

Українські військові знищили щонайменше 18 одиниць російської техніки, кількість мертвих та поранених окупантів може сягати 300 осіб. Аналітики зазначили, що частина військових РФ могла засісти у посадках чи втекти.

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Бої в Курській області

Нагадаємо, що українські сили перетнули кордон з РФ на зайшли на територію Курщини ще 6 серпня. Вони дуже швидко просунулися вперед, взявши під контроль частину області.

Метою цієї операції було стримування російських військ, поповнення обмінного фонду та недопущення наступу РФ на Сумську область.

Російські війська намагаються відвоювати свої території. За даними ЗМІ, вже найближчим часом вони можуть піти у масштабний наступ, в якому буде задіяно й військовослужбовців Північної Кореї.

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