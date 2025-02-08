Російським полкам був потрібен час для введення свіжих військ і заміни техніки.

Російські війська після місяців безуспішних спроб витіснити українські Збройні сили з Курської області взяли оперативну паузу для перегрупування. І ЗСУ скористалися цим моментом для контратаки.

"Російські та північнокорейські польові армії взяли "оперативну паузу" 5 лютого або трохи раніше... Російським полкам був потрібен час для введення свіжих військ і заміни техніки; очікувалося, що північнокорейський корпус чисельністю 12 000 солдатів у Курську буде замінений одним або двома свіжими полками з кількома тисячами солдатів", - пише аналітик Forbes Девід Акс.

Однак українські війська, скориставшись паузою, атакували в четвер і швидко просунулися на три милі за кількома напрямками на південно-східному краю Курського виступу.

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Так, за даними Центру оборонних стратегій, українські війська просунулися на південний захід від Махнівки і на північ та схід від Черкаської Конопельки вздовж шосе Суджа-Обоянь. При цьому вони захопили щонайменше два населені пункти: Колмаків і Фанасіївка.

"У ЦОЗ зазначили, що бої в Черкаській Конопельці тривають, але якщо це правда, то росіяни в селищі були обійдені основною частиною української тактичної групи. Це означає, що вони були відрізані від основних російських сил далі на сході", - зазначає аналітик.

Як зазначає Акс, росіяни атакували ЗСУ FPV-безпілотниками, внаслідок чого українці втратили БМП, колісний бронетранспортер VAB, принаймні одну вантажівку із захистом від мін і пару танків. Однак це не сповільнило наступ.

При цьому північнокорейські війська, які перебували в процесі відступу з Курської області, були змушені розвернутися і контратакувати українські сили.

"Бої тривають, але аналітики, які оновлюють остаточну карту контролю України, були достатньо впевнені в українських наступах, щоб відзначити їх на карті. Уперше за багато тижнів український виступ у Курську став більшим, а не меншим", - підсумовує Акс.

Курська область - новини

7 лютого аналітики ISW повідомили, що українські захисники прорвали оборону РФ на Курщині та просунулися вглиб ворожої території.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters підтвердив, що Сили оборони почали новий наступ на території Курської області РФ. За його словами, українські військові просунулися на Курщині на 2,5 кілометра.

За даними DeepState, українські військові змогли просунутися біля населеного пункту Черкаська Конопелька в Суджанському районі Курської області РФ.

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