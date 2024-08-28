Доля України буде визначатися тим, що відбувається в Україні, а не Курською операцією.

Контрнаступ українських Сил оборони на російську територію у Курській області у короткостроковій перспективі був здебільшого успішним, але важлива середньо- та довгострокова перспектива, пишуть оглядачі Foreign Policy.

"Несподіваний контрнаступ України на Росію - це критичний переломний момент у війні, безглуздий спектакль чи стратегічна помилка Києва? У короткостроковій перспективі він був здебільшого успішним, але важлива середньо- та довгострокова перспектива", - зазначають автори.

Автори статті відзначають, що контрнаступ України в Курській області вже приніс Києву очевидні переваги - надав необхідний поштовх українському бойовому духу, допоміг розвіяти побоювання, що Київ опинився у пастці і програє війну. Курська операція також повернула увагу до війни і посилила голоси, що закликають до посилення західної підтримки. Вона виявила серйозні недоліки в російській розвідці і готовності і збентежила російського лідера Владіміра Путіна, хоча немає жодних ознак того, що вторгнення зменшило його рішучість або сповільнило просування Росії на Донбасі.

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Однак ці успіхи на полі бою навряд чи чи вплинуть на результат війни, зазначають оглядачі.

"Курська операція може призвести до більших втрат з українського боку, ніж з російського, а це не те співвідношення, яке Україна може витримати. Було б великою помилкою робити висновок, що нещодавні успіхи на Курському фронті означають, що додаткова західна допомога дозволить Україні відвоювати Донбас або Крим", - йдеться у статті.

Втрати неспівмірні

Зазначається, що обидві держави перебувають у зовсім різних обставинах. Обидві сторони втратили багато військ і техніки, але Україна втратила набагато більше території.

Так, Україна захопила близько 400 квадратних миль російської території і змусила приблизно 200 000 росіян евакуюватися з цих територій. Ці цифри становлять 0,0064 відсотка загальної площі Росії і 0,138 відсотка її населення.

"Для порівняння, Росія зараз контролює приблизно 20 відсотків території України, а війна, за повідомленнями, змусила майже 35 відсотків населення України покинути свої домівки. Навіть якщо Києву вдасться утримати територію, яку він нещодавно захопив, це не стане значним козирем на переговорах", - зазначається у статті.

Доля України буде визначатися тим, що відбувається в Україні, а не Курською операцією. Як зазначають аналітики, ключовими факторами будуть готовність і здатність кожної зі сторін продовжувати жертвувати на полі бою, рівень підтримки України з боку інших країн, а також те, чи вдасться укласти угоду, яка залишить неокуповані частини України недоторканими і безпечними.

Курська операція розкрила дві важливі слабкості Росії

Перший і найбільш очевидний урок – це нагадування про низьку військову ефективність Росії.

"Враховуючи неодноразові помилки Росії у цій війні та враховуючи те, що навіть її успішні успіхи відбувалися повільними темпами, навряд чи хтось може усе ще вірити, що Росія становить серйозну військову загрозу для решти Європи", - зазначають аналітики.

По-друге, успішне вторгнення Києва в Росію дозволило припустити, що існуючі червоні лінії та інші обмеження для українських операцій слід відкинути і що Захід повинен дозволити Україні вести боротьбу з Росією будь-якими методами. При цьому аналітики вважають, що твердження про відсутність ризику ескалації, що б не робила Україна, не зовсім правильні.

"Держави йдуть на ескалацію, коли вони програють війну. У Путіна немає стимулів до ескалації, якщо його сили все ще перемагають на Донбасі. Небезпека того, що Росія піде на ескалацію, виникає лише в тому випадку, якщо Москві загрожуватиме катастрофічна поразка, але сьогодні все не так", - зазначають аналітики.

При цьому, зазначають вони, нещодавній військовий успіх України слід розглядати як можливість почати серйозні переговори про припинення вогню, а не як "привід для продовження дорогої війни, яку Україна може пережити але навряд чи виграє".

Як закінчиться війна в Україні

Як писало FP, більшість опитаних серед російської еліти не вважає, що Росія має боротися "до повної перемоги" і хоче якнайшвидшого припинення вогню приблизно за існуючими лініями фронту.

При цьому усі опитані заявляли, що не може бути жодного відходу з території, яку захопила Росія в чотирьох українських областях. Однак захоплена територія в інших областях, таких як Харківська, може бути повернена Україні в обмін на її демілітаризацію.

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