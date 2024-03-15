Путін поскаржився, що вже в перший день виборів йому все псує "київський режим".

Президент Росії Володимир Путін у перший же день президентських виборів заявив, що весь процес йому зриває "київський режим" своїми збройними акціями.

Також політик, дивлячись в очі главі Міноборони РФ Сергію Шойгу, проговорився, що розрекламовані системи ППО збили не всі цілі сьогодні. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Радбезу Росії.

"З метою зірвати процес голосування, залякати людей хоча б у прикордонних з Україною областях, київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних, збройних акцій", - заявив Путін.

Далі у своїй промові він згадав про удари по мирних населених пунктах РФ і визнав, що 5% цілей ("запущених" Києвом по Росії, як вважає Путін) Москва збити не змогла.

"Близько 95% ракет і снарядів противника знищуються нашими засобами ППО. Проте, у нас є постраждалі...", - розповів Путін.

На довершення лідер РФ втішив родичів постраждалих обіцянкою на словах про надання допомоги.

У Росії люди палять бюлетені разом із виборчими дільницями

Тим часом "путінські" вибори супроводжуються масовим невдоволенням росіян, які виливають в урни з бюлетенями зеленку, підпалюють папери разом із кабінками, а також влаштовують інші провокації на виборчих дільницях.

Наприклад, гострий протест політиці Путіна висловили в Сімферополі. Там дівчина пронесла зеленку під виглядом соку і в присутності поліції зіпсувала бюлетені. Аналогічний епізод трапився напередодні в Москві.

Зазначимо, що президентські вибори на території РФ, а також у тимчасово окупованій Україні тривають три дні: з 15 по 17 березня включно.

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