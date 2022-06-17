Мова про нещодавній візит голів Італії, Франції та Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі могли за "закритими дверима" попросити голову України Володимира Зеленського відновити переговори з Росією.

До такої думки прийшли журналісти німецького видання Die Welt.

Як написали в матеріалі порталу, згадане прохання може бути продиктоване економічними проблемами. Війна в Україні відбилася на всій Європі: зростання сповільнилося, а інфляція почала швидко збільшуватися.

"Економічний збиток, який їх [європейських лідерів] країни несуть через війну, стає все більшим, і його все важче компенсувати. Економічне зростання різко сповільнилося, інфляція досягла рекордного рівня", — пояснює позицію Макрона, Шольца і Драгі Die Welt.

Нагадаємо, 16 червня 2022 року лідери трьох найбільших країн ЄС прибули в Київ. Пізніше до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс, який приїхав до Києва окремо.

В рамках поїздки Макрон пообіцяв надати Україні додаткові самохідні артилерійські установки Caesar і посилити військову підтримку. Він також визнав, що існує домовленість не відправляти нашій країні авіацію і танки. Західні країни боятися бути втягнутими у війну через такі поставки.

Лідери Німеччини, Італії та Франції також висловилися за надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Тему переговорів з Путіним голови держав теж торкнулися. За словами Макрона, саме Україна повинна вирішувати, коли відновлювати дипломатичні бесіди з РФ. А Шольц заявив, що Москва хоче диктувати умови миру в односторонньому порядку. Але такий договір — це "ілюзія Путіна".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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