CNN опублікувало фотографії уламків ракети, яку було використано для удару по Дніпру.

Журналісти отримали зображення уламків російських ракет, випущених по Україні під ранок 21 листопада. Джерело видання CNN в українських службах безпеки надало фотографії уламків від атаки на місто Дніпро.

Зазначається, що Київ звинуватив Росію в запуску міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Україні, що, ймовірно, стане першим випадком використання Москвою такої зброї за більш ніж 1000 днів війни.

Джерело повідомило, що фрагменти на фотографіях не обов'язково належать одній ракеті.

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Один із західних чиновників засумнівався в тому, що ракета була МБР.

"CNN зв'язався з експертами зі зброї, щоб вивчити фотографії з метою надання незалежного аналізу типу використаної ракети", - сказано в матеріалі.

Зі свого боку США вважають, що Росія запустила по Дніпру не міжконтинентальну ракету, а ракету середньої дальності. Про це Reuters повідомив представник адміністрації США, посилаючись на попередні дані. Ще двоє західних чиновників підтвердили журналістам на умовах анонімності, що, згідно з первинною оцінкою, російська ракета, яка атакувала Дніпро, не була міжконтинентальною.

Балістичні ракети середньої дальності здатні долати відстань від 3000 до 5500 кілометрів, міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) - понад 5500 кілометрів, нагадує агентство.

Удар по Дніпру 21 листопада - деталі

ЗСУ повідомили, що сьогодні під ранок місто Дніпро було атаковано ракетами різного типу. Серед них - міжконтитентальна балістична ракета, аеробалістична ракета "Кинджал" і сім крилатих ракет Х-101.

У результаті роботи систем ППО вдалося збити шість ракет Х-101. "По інших ракетах - без істотних наслідків", - йдеться у щоденному зведенні Повітряних сил України.

Раніше сьогодні голова Дніпропетровської ОВА говорив, що внаслідок російського масованого ракетного удару в Дніпрі є руйнування на якомусь промисловому підприємстві та пожежі у двох місцях.

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