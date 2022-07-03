У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму, а потрібні матеріально-технічні ресурси.

Після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.

"Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки", - наголосили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень речник Міністерства оборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" російських військ, незважаючи на заяви Москви про те, що місто захопили окупанти.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про нібито окупацію всієї Луганської області.

Шойгу відрапортував Путіну про нібито "повний контроль" росіян над Лисичанськом та захоплення населених пунктів Білогорівки, Новодружеська, Малорязанцевого та Білої Гори.

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