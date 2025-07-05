Станом на зараз бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської, повідомив Трегубов.

У Дніпропетровській області наразі боїв з ворогом не відбувається, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"У Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської", - зазначив він.

Розповідаючи про ситуацію на фронті у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", він пояснив, що росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку за трасою Покровськ-Костянтинівка, а також на кордоні з Дніпропетровщиною.

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"На всіх інших напрямках продовжується те саме, що й було пів року тому. Активний наступ на Лиманському, на Куп’янському напрямках. Трішки збільшився тиск на Харківщину – я маю на увазі місто Вовчанськ і околиці. І так само продовжуються атаки на Краматорському, Сіверському напрямках і в місті Торецьк", - додав Трегубов.

За його словами, два активні наступи російських військ на Покровському на Новопавлівському напрямках якраз і складають російську літню кампанію у зоні відповідальності "Хортиці".

"Другий напрямок їхньої кампанії – Сумщина – це вже не наша зона відповідальності", - додав він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни захопили два населені пункти біля адмінмежі Дніпропетровщини. За даними аналітиків проєкту DeepState йдеться про Зелений Кут та Новоукраїнку Донецької області. Ці села знаходяться біля Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони України намагаються не дати там закріпитися. Аналітики констатували, що для РФ захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди.

Також напередодні у DeepState заявляли, що росіяни мають успіх на Харківщині. Зокрема, зазначалося, що після відносно нетривалих штурмових дій загарбники зуміли наскоком зайняти населений пункт Мілове та численні лісосмуги західніше та південніше села. На думку експертів, ці дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл.

За підрахунками DeepState, у червні Росія окупувала 556 квадратних кілометрів української території, що є найгіршим для України показником у 2025 році. Найбільше просувань припало на Новопавлівський (29%) та Покровський відтинок (27%). Також серед лідерів - Сумщина з показником у 18%.

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