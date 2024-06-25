На Харківському напрямку ворог намагається підсилитись і за рахунок морпіхів.

Російські окупанти щодня втрачають поблизу Часового Яру до 80 своїх військових, але не полишають спроби захопити місто.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. "Намагається і лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти містом Часів Яр", - зазначив він. При цьому додав, що у ворога не виходить захопити місто і щодня він втрачає на цьому напрямку – від 60 до 80 осіб.

За його словами, на Східному напрямку за тиждень було знищено понад 400 окупантів, а також взято в полон 9 російських окупантів. "За добу на тому напрямку було знищено 120 окупантів і 130 отримали поранення. Ворог не полишає спроб захопити місто", - розповів Волошин.

Відео дня

Також він проінформував про ситуацію на Харківському напрямку, зазначаючи, що ворог підтягує додаткові сили. "На Харківському напрямку ворог призупив свої активні бойові дії, адже Сили оборони доклали там чимало зусиль, зупинивши активне просування і наступ ворога. Для прикладу, за минулу добу там ворог наніс 21 авіаційний удар, 28 ударів дронами –камідзе та понад 330 обстрілів з різних видів озброєння по території саме північного прикордоння і північної Харківщини", - зазначив Волошин. За його словами, в результаті бойових дій на Харківському напрямку втрати у ворога за минулу добу вбитими і пораненими склали понад 90 осіб, знищено немало техніки, зокрема, кілька артилерійських систем, БПЛА, а також знищено близько 20 ворожих укриттів разом з особовим складом.

Волошин розповів, що сьогодні тривають бойові зіткнення в районі Вовчанська. За його словами, наші воїни продовжують укріплювати позиції, оборонні рубежі і навати адекватну відповідь ворогу.

"Ворог намагався там потіснити українські підрозділи , але зазнав втрат. За нашою інформацією, окупанти планують приєднувати також додаткові сили. Це підрозділи 9 окремої мотострілеццької бригади 51 армії РФ. Вони також намагатимуться підсили своє угрупування і на Харківському напрямку. Є інформація також, що вони намагатимуться перекинути туди підрозділи морської піхоти 155 бригади", - розповів Волошин.

Ситуація в районі Часвого Яру

Російські окупанти ще на початку квітня почали атакувати Часів Яр Донецької області, щоб захопити або вщент зруйнувати місто та стиснути основні лінії постачання українських військових. Росіяни сподівалися, що захоплення міста не займе багато часу та зусиль, але з кожним днем Сили оборони витісняють армію ворога якнайдалі від Часового Яру.

Видання Forbes зазначало, що захоплення майже мертвого міста, де колись проживало 12 тисяч людей, не мало бути надзвичайно складним для чисельно переважаючої і більш озброєної російської армії. Однак, через 10 тижнів після наступу російська атака припинилася, а контратаки ЗСУ на південь від міста в останні дні витіснили окупаційні війська з Кліщіївки, одного з південних опор російських військ, які намагаються сформувати, щоб оточити Часів Яр.

Видання зазначило, що місто обороняють декілька українських бригад, зокрема, 41 та 67 механізовані бригади, 56 мотобригада, 5 десантно-штурмова бригада, а також 241 бригада територіальної оборони. Успішна робота цих військ не виправдала очікувань ворога щодо Часового Яру, а українська аналітична група Frontelligence Insight передбачила, що місто "кінець кінцем буде втрачене для російських військ".