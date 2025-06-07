Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви.

Лише сьогодні о 4:15 ранку рятувальники під час розбору завалів виявили тіло другої жертви вчорашньої російської атаки на Луцьк.

За повідомленням мера міста Ігора Поліщука, це дівчина 2001 року народження.

Тіло її нареченого Миколи рятувальники деблокували вчора.

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"Росія обірвала життя молодої пари, у якої було стільки планів та все попереду. Вічна памʼять вам, Микола та Іванна", - написав мер.

Поліщук оголосив сьогодні у місті День жалоби за загиблими.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту завершені. "Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС деталізували, що кількість постраждалих становить 30 осіб. "Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі", - повідомили рятувальники.

Удар по Луцьку

В ніч на 6 червня Луцьк пережив наймасованішу повітряну атаку росіян.

Як повідомляв луцький мер Ігор Поліщук, по місту росіяни випустили 15 дронів та 6 ракет. В місті було кілька вибухів, працювала ППО.

"Маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі", - повідомив мер.

Вчора вдень Поліщук повідомив про першу жертву удару росіян. "На жаль, маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку", - написав учора мер.

Він додав, що сформовано 15 бригад, які закривають пошкоджені вікна від вітру та дощу. Сформовано 3 бригади для термінового ремонту дахів. Наразі ці бригади вже приступили до роботи.

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