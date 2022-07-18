Якби ЗСУ вчасно отримали більше артилерії, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував збільшення поставок західної зброї в Україну.

Про це пише Forbes.

"Постачання зброї – дуже делікатний процес. Скажу просто: HIMARS, інші РСЗО від інших країн, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше. Це виключно питання часу. Наше завдання – пришвидшувати процеси: від ухвалення політичних рішень до розвʼязання логістичних задач", - заявив він.

Він додав, що постачання з різних країн різними каналами є доволі сталим, але кількісно незадовільним.

"Конкретику говорити не буду, тому що підставлятиму наші поставки під удар. Основна проблема з постачанням – графік. Наприклад, мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався, кажу: "Це треба до такого-то числа". Потім ми ще про щось поговорили. Я знову кажу: "До речі, я хочу ще раз прояснити: те, що я тобі казав, це треба до такого-то числа". По три-чотири рази за розмову я пробиваю свідомість людей, бо це головна проблема. Якби ми вчасно отримали більше артилерії 155-го калібру, більше ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України. Але все займає час – так система розгортається", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

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