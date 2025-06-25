Він підкреслив, що росіяни не можуть продовжувати вбивати безкарно цивільних українців.

Президент Франції Еманюель Макрон рішуче засудив масовану атаку росіян на Дніпро та інші її удари по містах останніми тижнями, внаслідок яких загинули мирні українці.

"Я рішуче засуджую масовану атаку Росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями", написав французський президент в Х.

Макрон підкреслив, що на відміну від України, яка прийняла запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від миру.

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"Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - підкреслив Макрон.

Він додав, що разом з партнерами продовжуватиме наполягати на встановленні міцного та тривалого миру в Україні.

Удар по Дніпру

Вчора вдень РФ завдала удару по Дніпру. У місті пролунала серія вибухів, внасідок чого загинули 17 осіб, троє з них померли в лікарні, ще 186 осіб, з яких понад 20 дітей.

Внаслідок удару у місті також були пошкоджені цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, та поїзд "Укрзалізниці". Пасажири отримали травми.

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