Основною причиною такої ситуації називають падіння рівня води в природних джерелах її збору.

У Маріуполі в черзі по питну воду потрібно стояти до двох діб.

Про це у своєму Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. На зараз. Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини - літню спеку", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води, тепла. Він практично зруйнований російськими окупантами.

20 травня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

За даними Бойченка, у Маріуполі залишається більш як 100 тис. мешканців.