Керівник Центру вивчення окупації оприлюднив відповідні відео.

В Маріуполі російські окупанти почали розчищати морську акваторію, ймовірно, для проходу великих суден чи військових цілей. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який також оприлюднив відповідні відео та фото.

"В Маріуполі активно почали розчищати фарватер (прохід для суден - УНІАН). Готуються. З урахуванням того, що на вугільних причалах просто Гімалаї (багато старих відходів від металургійного виробництва - УНІАН), то скоріш готують канал для проходу суден великого дедвейту", - написав Андрющенко в Telegram.

Також фахівець не виключає, що розчищення фарватеру може мати відношення до військової навігації.

"З іншого боку, на фоні початку військової навігації - можливі варіанти. Поки - спостерігаємо", - зазначив керівник центру.

На відео, яке оприлюднив Андрющенко, можна побачити, як працюють в морі, на узбережжі, відповідні засоби. Поруч купаються люди.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Як писав УНІАН, в Маріуполі російські окупанти на території комбінату "Азовсталь" створили дві військові бази. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що одна з них створена протягом останніх двох місяців, що демонструє рівень мілітаризації міста. За даними фахівця, загарбники переносять мілітарну складову в основному з Ростовської області РФ та Маріуполь вже перетворився на повноцінну військову логістичну базу, що розширюється.

Вказані бази виникли з блок-постів, росіяни вибрали цю локацію, щоб убезпечити себе від зовнішнього фіксування - поруч немає житлової забудови, а на комбінаті є бункери, підземні укриття, які у 2022 році слугували для захисту цивільних та військових Маріупольського гарнізону.

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