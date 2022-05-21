Радник міського голови закликає людей не повертатися в Маріуполь для вивезення особистих речей, бо, за його словами, це дорога в один кінець.

На блокпостах навколо Маріуполя колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадирівців. Фактично евакуація з міста стає неможливою

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадирівців.

Також, за його словами, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль.

Андрющенко наголосив, що фактично відсьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни.

Всі, хто, довірившись пропаганді та інформаційному вкиду окупантів, збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей, не робіть цього. На зараз маєте пам’ятати - це дорога в один кінець. Бережіть себе. Ми продовжуємо працювати над евакуацією.

Як УНІАН вже писав, російські військові проводять депортацію маріупольців на територію РФ. І тільки при посадці людям повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім в Росію.

Також повідомлялося, що у зруйнованому Маріуполі окупанти до кінця місяця планують запустити чотири школи. Вибору маріупольським вчителям вже не залишають, прямо та непрямо погрожуючи "негативними" наслідками.

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