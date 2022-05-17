Чеченські політики вже зустрілися з окупантами міста.

Умовним "куратором відновлення" захопленого Маріуполя стануть чеченці.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Стає потрохи зрозумілим частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерела з оточення Іващенко (тимчасовий очільник окупаційної "адміністрації", депутат міськради від "ОПЗЖ" - УНІАН) повідомляли про "шефство" від Чечні - через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто "кадирівцям". З портом та правом мародерства", - пише він.

Андрющенко зазначає, що інформація вже частково підтвердилась - чеченські політики вже зустрілися з окупантами міста.

"Сьогодні в Маріуполь вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Дмитра Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року) з Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим, які є по суті частиною політичної влади Чечні. Обговорювали плани щодо "відновлення Маріуполя", - розповідає радник мера.

При цьому Андрющенко зауважує, що "кадирівці" поводились як господарі і скоріше проводили інвентаризацію того, що залишилось, аніж щось обговорювали про "плани з відновлення".

Як писав УНІАН, в Маріуполі нетипово високий рівень смертності серед людей середнього віку і причина - не тільки обстріли.

Раніше екс-командир "Азова" повідомив, що окрім дипломатичного шляху проведення деблокади Маріуполя, українські захисники працюють над підготовкою військового плану. Ця робота ведеться з вищим керівництвом ЗСУ.

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