На даний час серед захисників "Азовсталі" 600 поранених, з них 40 бійців у надважкому стані.

Захисники "Азовсталі" тримаються, але ситуація з пораненими бійцями дуже важка.

Про це повідомив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега, який знаходиться на "Азовстали", в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми всі боремося і тримаємося, але з нашими пораненими ситуація набагато гірше, тому що медикаментів та медичного інструменту дуже замало, його не вистачає. На даний час медичної допомоги потребує 600 поранених захисників, 40 людей у дуже важному стані. Ми вже все віддали з особистих аптечок в наш польовий шпиталь", - акцентував Шлега.

Командир 12-ої бригади Нацгвардії додав інформації щодо сьогоднішніх обстрілів "Азовсталі" із застосуванням ворогом термічних бомб.

"Це не вперше проти нас використовують такі боєприпаси - термічні бомби. Російський ворог застосовує проти нас авіацію та артилерію, але ми все одно даємо достойну відповідь ворогу", - зазначив Шлега.

Командир 12-ої бригади Нацгвардії сказав, що вчора захисники Маріуполя мали можливість побачити маленький фрагмент оголошення перемоги українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

"Ми всі раділи за наших переможців. Від себе особисто та всіх наших хлопців хочу привітати Kalush Orchestra з перемогою та подякувати за підтримку", - підкреслив Шлега.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських бійців з "Азовсталі".

15 травня група Kalush Orchestra, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в італійському Турині, одразу після свого виступу у великому фіналі закликала врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

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