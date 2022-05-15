Лінія оточення силами противника сягає подекуди до 100 км, тому йтиметься про великі втрати.

Пройти до Маріуполя та вирішити ситуацію на "Азовсталі" військовим шляхом дуже складно і це призведе до великих людських втрат, тому що лінія оточення силами противника сягає подекуди до 100 км.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною, тривають обстріли та бомбардування "Азовсталі". Вже третій місяць військовослужбовці Маріупольського гарнізону, серед яких бійці "Азову", Нацгвардії, ЗСУ, прикордонники, тримають героїчну оборону "Азовсталі", яка вже стала форпостом та своєрідним рубіжем української оборони",- акцентував Музичук.

Речник Національної гвардії сказав, що зараз одне з найважливіших завдань - привернути увагу всього світу до Маріуполя, щоб місто було звільнено, а для захисників "Азовсталі" була можливість провести процедуру "екстракшн", виїзду до третьої країни.

Музичук поінформував, що вчора, 14 травня, відбулася зустріч родичів захисників "Азовсталі" з представниками української влади.

"Це була велика неофіційна зустріч із родинами захисників, за участі віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, командувача Нацгвардії, представників Генштабу ЗСУ та Держприкордонної служби. Представники влади пояснили, що конкретно робиться з точки зору держави, уряду та військового керівництва України для вирішення ситуації та порятунку захисників "Азовсталі", - повідомив Музичук.

Речник Нацгвардії зауважив, що військовим шляхом вирішити питання порятунку захисників "Азовсталі" дуже складно.

"Дійсно, вирішити це все на полі бою неможливо. Лінія оточення противником сягає подекуди до 100 км і більше. Тобто, військовим шляхом, відправляючи туди наші підрозділи та угруповання, з боєм пройти до Маріуполя, дуже складно. Якщо таке і можна зробити, йтиметься про великі втрати", - підкреслив Музичук.

Він додав, що саме тому на рівні держави та на міжнародному рівні шукають різні шляхи вирішення, щоб на офіційному рівні домовитись про надання коридорів для поранених та захисників "Азовсталі".

"Нам потрібні гарантії, щоб був дотриманий режим тиші та була можливість вивезти поранених з території заводу. Щоб відкриті евакуаційні коридори не були обстріляні під час того, як люди вирушать або автобусами, або по морю. Це зараз саме головне. Для того саме і ведуться перемовини з іншими країнами, щоб вони виступили гарантами", - зазначив Музичук.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають по території заводу масованих артилерійських та авіаційних ударів.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені. 14 травня вона повідомила, що Київ веде перемовини про евакуацію 60 осіб.

13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських бійців з "Азовсталі".

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