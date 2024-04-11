РФ намагається розосередити зусилля сил ППО.

Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що напередодні кожної масованої нічної ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій.

За її словами, цієї ночі країна-окупант знову продемонструвала цю характерну ознаку-предвісник атаки - відбувся вихід на бойове чергування підводного ракетоносія.

"Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - зазначила Гуменюк.

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На її думку, таким чином РФ намагається розосередити зусилля сил ППО.

Нічна атака РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 квітня влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну. Близько 01:10 у Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано зліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які летіли в напрямку пускових рубежів.

Ближче до 6 ранку виявили ще й зліт 3 МіГ-31К (носії ракет "Кинджал") з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Гуменюк повідомила, що Росія цілилась в об'єкти енергетики. Атака дронами в операційному просторі ОК "Південь" була "відпрацьована досить результативно", однак на жаль є влучання.

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